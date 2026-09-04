Премьер-министр Болгарии заявил: «Европа не выживет против России»

Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил с резонансным предупреждением: использование европейского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ответ Москвы, последствия которого Европа не сможет контролировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему перемирие ...
- Молдова вычеркнул...
- СК Пьяная нелегалка ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым