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Аргументы недели

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Премьер-министр Болгарии заявил: «Европа не выживет против России»

Премьер-министр Болгарии заявил: «Европа не выживет против России»

Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил с резонансным предупреждением: использование европейского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории может спровоцировать ответ Москвы, последствия которого Европа не сможет контролировать.

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