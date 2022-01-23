В Туле откроют технопарк для улучшения качества подготовки педагогов

В 2022 году на базе Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого откроют технопарк универсальных педагогических компетенций, в том числе в сфере нейротехнологии, генетики, аналитической химии и робототехники.
В 2022 году на базе Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого откроют технопарк универсальных педагогических компетенций, в том числе в сфере нейротехнологии, генетики, аналитической химии и робототехники.
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