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  • Samarium
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В Туле откроют технопарк для улучшения качества подготовки педагогов

В Туле откроют технопарк для улучшения качества подготовки педагогов

В 2022 году на базе Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого откроют технопарк универсальных педагогических компетенций, в том числе в сфере нейротехнологии, генетики, аналитической химии и робототехники.

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