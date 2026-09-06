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На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко

На сверхзвуке в Японию: 50 лет предательству лётчика Беленко

6 сентября 1976 года японское радио сообщило, что на острове Хоккайдо в аэропорту Хакодате приземлился новейший советский реактивный истребитель МиГ-25П, угнанный лётчиком-перебежчиком Виктором Беленко.

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