Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Игорь Василевский

Такие потери для пиндоса просто немыслимы. И, если, не дай бог, и придется схлестнуться с натой, то война будет отличной от всего того,что мы опробываем на окраине. И спутников не будет, без которых пиндос воевать не может, а мы только по ним воевать учимся, а то все покартам, по картам, и линии обороны сплошной не будет, да и города - чего их жалеть?