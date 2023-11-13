Страна и люди
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Страна и люди

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Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

  Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону, эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.

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Комментарии
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Tania Еременко
Умница, здравомыслящий мужчина, хоть и Скотт.
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20 час.
Игорь Василевский
Такие потери для пиндоса просто немыслимы. И, если, не дай бог, и придется схлестнуться с натой, то война будет отличной от всего того,что мы опробываем на окраине. И спутников не будет, без которых пиндос воевать не может, а мы только по ним воевать учимся, а то все покартам, по картам, и линии обороны сплошной не будет, да и города - чего их жалеть?
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17 час.
mm
maiop maiop
А У НАТО карт НЕТ И  КАРАНДАШАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЮТ.
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16 час.

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