Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону, эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.
Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели
Комментарии
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Tania Еременко
Умница, здравомыслящий мужчина, хоть и Скотт.
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20 час.
Игорь Василевский
Такие потери для пиндоса просто немыслимы. И, если, не дай бог, и придется схлестнуться с натой, то война будет отличной от всего того,что мы опробываем на окраине. И спутников не будет, без которых пиндос воевать не может, а мы только по ним воевать учимся, а то все покартам, по картам, и линии обороны сплошной не будет, да и города - чего их жалеть?
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17 час.
mm
maiop maiop
А У НАТО карт НЕТ И КАРАНДАШАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЮТ.
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16 час.
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