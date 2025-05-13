Тарифы ЖКХ могут вырасти на 10% к концу года и на столько же — в 2026-м

В Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями" Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5%, в 2026-м - 7,7%, в 2027-м - 5,1%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.