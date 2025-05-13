Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    эмМанюэлька -жертва генной инженерии!!! Кто-то скрестил лягушку с петухом!!!Захарова прокомме...
  • Дмитрий Фактурович
    Макрон самый тупой президент Франции за все время института президентства.Захарова прокомме...
  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    Когда псу делать нечего, он яйца лижет ! Так и наша,  избранная по партийным спискам ГОСДУРА, но к сожалению не избра...В России могут в ...

Тарифы ЖКХ могут вырасти на 10% к концу года и на столько же — в 2026-м

Тарифы ЖКХ могут вырасти на 10% к концу года и на столько же — в 2026-м

В Госдуме пытаются добиться, чтобы рост цен "сопровождался реальными улучшениями и изменениями" Инфляция в сфере услуг ЖКХ в 2025 году может составить 9,5%, в 2026-м - 7,7%, в 2027-м - 5,1%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх