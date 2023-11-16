Оверчук и Антонов возложили цветы к памятнику русским морякам в Сан-Франциско

Заместитель председателя правительства РФ и глава российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Алексей Оверчук, а также посол РФ в США Анатолий Антонов возложили цветы на памятную табличку, посвященную погибшим при тушении пожара в 1863 году в Сан-Франциско российским военным морякам.
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