Оверчук и Антонов возложили цветы к памятнику русским морякам в Сан-Франциско

Заместитель председателя правительства РФ и глава российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Алексей Оверчук, а также посол РФ в США Анатолий Антонов возложили цветы на памятную табличку, посвященную погибшим при тушении пожара в 1863 году в Сан-Франциско российским военным морякам.