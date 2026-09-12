В Новосибирской области начали проверять домашних скот на болезни

Как сообщает газета «Кулундинская новь», специалисты управления ветеринарии Чистоозерного района этой осенью уже начали массовые плановые ветеринарные профилактические обработки в частном секторе.
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