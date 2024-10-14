Политолог раскрыл, что стоит за «пощечиной» Зеленскому от США

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. В американской иерархии Украина стоит ниже Израиля, поэтому США быстро передали еврейскому государству батарею THAAD и игнорируют требования Владимира Зеленского об усилении украинской системы ПВО.
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