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Золотой ретроматч. «Локомотив» сыграет с ЦСКА на «РЖД Арене»

Золотой ретроматч. «Локомотив» сыграет с ЦСКА на «РЖД Арене»

Легенды московских клубов встретятся на поле в память о золотом матче 21 ноября 2002 года, когда «Локомотив» впервые стал чемпионом России, победив армейцев благодаря голу Дмитрия Лоськова.

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