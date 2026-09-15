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Полицейские помешали москвичке отдать мошенникам родительские 26 млн рублей

Полицейские помешали москвичке отдать мошенникам родительские 26 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, как полицейские помогли москвичке не попасться на обман мошенников и не отдать злоумышленникам родительские 26 млн рублей.

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