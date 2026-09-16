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Аргументы недели

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США могут принять «адские санкции» против России

США могут принять «адские санкции» против России

Во вторник, 15 сентября, нижняя палата Конгресса США преодолела ключевое процедурное препятствие: резолюцию о регламенте рассмотрения законопроекта поддержали 214 конгрессменов, против выступили 211.

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