Лефортово
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Лефортово

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  • Виктор Попов
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Экскурсии на фабрики и в технопарки доступны жителям Лефортова

Горожане и туристы познакомятся с работой более чем 130 столичных компаний, фабрик и технопарков. С 26 по 31 мая в столице пройдет акция «День без турникетов», сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

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