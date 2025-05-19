Экскурсии на фабрики и в технопарки доступны жителям Лефортова

Горожане и туристы познакомятся с работой более чем 130 столичных компаний, фабрик и технопарков. С 26 по 31 мая в столице пройдет акция «День без турникетов», сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
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