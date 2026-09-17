МАМТ отметит 100-летие Валентины Левко показом «Пиковой дамы»

В Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 30 сентября пройдет вечер к 100-летию народной артистки РСФСР Валентины Левко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ноябрьский хроног...
- Ноябрьский хроног...
- Владимир Хотиненк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым