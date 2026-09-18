ГИБДД усилит проверки водителей в выходные

Госавтоинспекция проведёт массовые проверки водителей в предстоящие выходные. Как сообщает Москва 24 со ссылкой на региональные управления ГИБДД, особое внимание инспекторы уделят выявлению автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.