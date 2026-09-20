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Регионы России

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Явка на выборах в Госдуму IX созыва превысила показатели 2021 года

Явка на выборах в Госдуму IX созыва превысила показатели 2021 года

По состоянию на 13:40 20 сентября явка превысила 50%, что выше итогового результата выборов 2021 года — 51,72%.

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