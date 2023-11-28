Появились подробности о героях и некоторых деталях сюжета сериала по мотива...

Появились подробности о героях и некоторых деталях сюжета сериала по мотивам FalloutТелесериал Fallout выйдет на Amazon Prime Video в апреле следующего года, и сегодня новая статья в Vanity Fair раскрыла тонну новой интересной информации о сериале.
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