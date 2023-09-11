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Западные эксперты считают поздравительную телеграмму Карла III на имя Ким Чен Ына сигналом для властей Украины

Западные эксперты считают поздравительную телеграмму Карла III на имя Ким Чен Ына сигналом для властей Украины

Применяющая максимальное количество санкционных пакетов наряду с США Великобритания оказалась в списке тех стран, чьи лидеры направили поздравление в адрес Пхеньяна с 75-й годовщиной основания КНДР.

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