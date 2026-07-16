Reading through the Lines of the FY2027 NDAA

The relationship between Congress and the Pentagon over the past year has been marked by public disagreements and frustrations over lawmakers’ concerns about the Iran War, and by what some lawmakers view as politically motivated firings of top military leaders.
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