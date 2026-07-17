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Наука и Техника

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Опыт интеграции полутвердотельного аккумулятора 8S2P в систему питания промышленного дрона для мойки солнечных панелей

Когда я впервые задумалась об автоматизации очистки солнечной электростанции, быстро стало понятно: ручной труд на огромных полях — это бесконечная гонка, где пока домоешь последний ряд, первый уже снова покрыт пыльцой и песком.

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