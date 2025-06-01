На Украине начали призывать в армию внутренних переселенцев

В Верховной раде страны рассказали, сколько на Украине внутренних переселенцев.С 1 июня на Украине начал действовать закон, по которому мужчины, вынужденно переехавшие в другие регионы, тоже подлежат мобилизации наравне с остальными гражданами призывного возраста.