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☭КОМПАС

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Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Приезжие всерьёз считают, что Россия должна им всё бесплатно предоставить. После очередного ужесточения миграционной политики поднялся вой на болотах.

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Комментарии
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И
Иринушка
Игорь Михайлович
непонятно, для чего им вообще разрешают завозить сюда свои семьи. человек едет, грубо говоря, работать в командировку. зачем тащить с собой в командировку всю свою родню? пусть эти семьи приезжают к мигранту в гости, повидаться, но не на постоянное проживание. почему то все эти узбеки, когда едут батрачить в арабские эмираты, не берут туда с собой детей, жён, родителей и т.п.
Как зачем, а паразитировать на нашем бюджете......
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2 м.
Ринат Ахметуллин
Езжайте по домам,, да и вашего дерьмоеда затулло заберите с собой, он очень хочет.
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2 м.
Вера Голубь
Когда  в Таджикистане орали: &quot;Русские в Рязань, татары в Казань!&quot; и убивали и насиловали, почему тогда не вспомнили про &quot;воевавших дедов&quot;?
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2 м.