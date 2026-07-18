Кормушка закрывается, мигранты возмущены: Наши деды воевали!"

Иринушка

Игорь Михайлович

непонятно, для чего им вообще разрешают завозить сюда свои семьи. человек едет, грубо говоря, работать в командировку. зачем тащить с собой в командировку всю свою родню? пусть эти семьи приезжают к мигранту в гости, повидаться, но не на постоянное проживание. почему то все эти узбеки, когда едут батрачить в арабские эмираты, не берут туда с собой детей, жён, родителей и т.п.