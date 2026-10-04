Душко Иванович о разгроме от УНИКСа: «Нам есть чему поучиться у соперника»

«Зенит» потерпел крупное поражение от УНИКСа в гостевом матче Единой лиги ВТБ со счетом 60:95. Главный тренер петербургской команды Душко Иванович признал, что соперник превзошел его команду в интенсивности, а также прокомментировал вопрос о возможной отставке.