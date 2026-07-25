Компания Chevron попросила Трампа запретить Зеленскому атаковать танкеры в Чёрном море

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Дональда Трампа, столкнувшись с давлением со стороны нефтяного гиганта Chevron, сделала жёсткое предупреждение Украине относительно ударов по гражданским судам в Чёрном море.
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