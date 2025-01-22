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МЧС вывезло 750 тонн загрязнённого грунта из Крыма и Севастополя

МЧС вывезло 750 тонн загрязнённого грунта из Крыма и Севастополя

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщает об успешной очистке берегов Крыма и Севастополя от мазута и нефтепродуктов.

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