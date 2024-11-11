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Скандал с Аллегровой на "Новой волне" получил продолжение на юбилее Крутого

Скандал с Аллегровой на "Новой волне" получил продолжение на юбилее Крутого

Скандал с Ириной Аллегровой на фестивале "Новая волна" получил продолжение. На этот раз певица отличилась за кулисами на юбилее композитора Игоря Крутого.

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