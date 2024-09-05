В России произойдет повышение военных пенсий с 1 октября

С 1 октября в России повысят военные пенсии, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала повышение пенсий военнослужащим с 1 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии