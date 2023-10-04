Актриса Мария Берсенева: Моё регулярное участие в полицейских сериалах – дань памяти папе

Мария Берсенева родилась в Москве. Окончила ГИТИС. Популярность пришла после роли в «Маргоше». Зритель также знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дочки-матери», «Петя Великолепный», «Бабло», «Не укради», «Без следа», «Семейный детектив», «С Восьмым мартa, мужчины!», «Майор и магия», «Чужой ребёнок» и др.