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Актриса Мария Берсенева: Моё регулярное участие в полицейских сериалах – дань памяти папе

Актриса Мария Берсенева: Моё регулярное участие в полицейских сериалах – дань памяти папе

Мария Берсенева родилась в Москве. Окончила ГИТИС. Популярность пришла после роли в «Маргоше». Зритель также знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как  «Дочки-матери», «Петя Великолепный», «Бабло», «Не укради», «Без следа», «Семейный детектив», «С Восьмым мартa, мужчины!», «Майор и магия», «Чужой ребёнок» и др.

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