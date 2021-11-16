Около 13 тысяч человек переправили военные ВВО через реку в Приморье

За время работы переправы через реку военнослужащими инженерного подразделения перевезено порядка 13 тысяч жителей Приморья, а суммарное количество автомобильной техники достигло 10 тысяч единиц.
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