Стало известно, где и как пройдут похороны телесвахи Розы Сябитовой

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала, что заранее позаботилась о завещании. Также она составила план своих похорон и сообщила детям — сыну Денису и дочери Ксении — где и как ее следует похоронить.
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