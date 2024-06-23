МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Патриот Сусанин
    Нельзя верить Токаеву, он это подтверждает своими действиями!!!Казахстан приемни...
  • Алексей Плаксин
    Для наших олигархов, чиновников и прочих нахлебников, это будет сигналом к массовой эвакуации.Что будет с Росси...
  • Махамбет Толеугазин
    ... автор редкая мразь разжигающая рознь между народами РК и РФ ... Во первых РФ тоже не признаёт независимость Косов...Казахстан приемни...

Стыд за страну, покаяние и вечный протест секс-символа советского кино Натальи Фатеевой

Стыд за страну, покаяние и вечный протест секс-символа советского кино Натальи Фатеевой

Сегодня 37K прочитали Народной артистке РСФСР, секс-символу советского кино, звезде картины "Три плюс два" Наталье Фатеевой в этом году исполнится 90 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
Ну шо ви хочете от выжившей из ума старухи???
Ответить
15 час.
Sergiy Che
Ну обычная хохлобандеровка местного разлива - дорогущую хату в столице &quot;клятых москалей&quot; не оставит ни за какие коврижки, но будет срать на страну в которой получила всё и причитать защищая бандеровню - таких как она гуано хохлятского тут горы!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх