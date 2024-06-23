Sergiy Che

Ну обычная хохлобандеровка местного разлива - дорогущую хату в столице "клятых москалей" не оставит ни за какие коврижки, но будет срать на страну в которой получила всё и причитать защищая бандеровню - таких как она гуано хохлятского тут горы!