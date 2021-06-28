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Салливан заявил об обсуждении в Женеве получения виз РФ дипломатами США

Салливан заявил об обсуждении в Женеве получения виз РФ дипломатами США

Посол США в России Джон Салливан в понедельник, 28 июня, сообщил, что американский президент Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин в Женеве отдельно обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами для работы в РФ.

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