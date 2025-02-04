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Иран ускоренно создает ядерное оружие – NYT

Иран ускоренно создает ядерное оружие – NYT

Группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на действующих и ушедших в отставку сотрудников американской разведки сообщает газета The New York Times.

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