Иран ускоренно создает ядерное оружие – NYT

Группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на действующих и ушедших в отставку сотрудников американской разведки сообщает газета The New York Times.
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