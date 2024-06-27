В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы

rМ

ruslava Митькина

Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!