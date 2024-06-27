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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы

В СК заявили, что Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы

В ведомстве подчеркнули, что он лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов Госдумы, а лишь пытался привлечь их внимание к необходимости законодательных изменений в миграционной сфере.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сколько раз писала-разогнать этот состав Думы к чертовой матери, засели одни инагенты, артисты и спортсмены с двойными гражданствами и отпрысками за бугром. Они против Россиян, они вредители, они  вши на теле общества. Надо ставить вопрос ребром! Всех депутатов, кто голосовал против законов о мигрантах - высылать жить на родину этих мигрантов без права возврата!
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18 час.
В
Валерий
Как ни странно, никто не заметил оскорбления со стороны Бастрыкина в адрес Госдумы. Уберите из структуры лиц имеющих двойное гражданство, вид на жительство и т.д.  Коль таким образом поставлен вопрос, видимо имеет смысл организовать проведение  всероссийского голосование на  предмет доверия Госдуме и Володину.
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13 час.
Dash45
называть вещи своими именами это не оскарбление!
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1 час.

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