Жадность лгунов добивает Россию. Скрывать это больше невозможно

ЮВ

Юрий Во

Видимо то, что сейчас творится в ЖКХ - ОЧЕНЬ кому-то нужно. Ведь в мутной воде легко рыбку ловить". Интерес , как я понимаю, здесь есть у всех : и у местных Администраций и у "своего" бизнеса. "Контроль" их деятельности ведется "своей" прокуратурой и иными "своими" уполномоченными органами. И все что-то "имеют" от этого "сотрудничества". Не обязательно деньгами. А встречными услугами и поддержкой. Одним словом, круговая порука на местном и региональном уровнях. А Москве на это глубоко плевать, если все "местное" и "региональное" своевременно "заметают" под соответствующий коврик.