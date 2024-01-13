Главная тема с начала этого года – беспрецедентное количество коммунальных аварий, когда десятки тысяч семей оказались в своих квартирах без света, тепла и воды.
Жадность лгунов добивает Россию. Скрывать это больше невозможно
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Видимо то, что сейчас творится в ЖКХ - ОЧЕНЬ кому-то нужно. Ведь в мутной воде легко рыбку ловить". Интерес , как я понимаю, здесь есть у всех : и у местных Администраций и у "своего" бизнеса. "Контроль" их деятельности ведется "своей" прокуратурой и иными "своими" уполномоченными органами. И все что-то "имеют" от этого "сотрудничества". Не обязательно деньгами. А встречными услугами и поддержкой. Одним словом, круговая порука на местном и региональном уровнях. А Москве на это глубоко плевать, если все "местное" и "региональное" своевременно "заметают" под соответствующий коврик.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Он не хотел ничего менять перед выборами и? Все довольны?!
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8 час.
Андрей Павлов
Рынок, мать его, все порешает. Вот он и порешал. Мы живем в разных измерениях: бизнес и власть в одном, народ в другом. В их измерении нет мигрантов и не лопаются трубы зимой. В нашем все это есть. Отношение к нам из того измерения можно охарактеризовать фразой, приписываемой Марии-Антуанетте: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Она плохо кончила.
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4 час.
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