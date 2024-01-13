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Царьград

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    Выслать всех мигрантов с их семьями и с диаспорами, ведь обходились раньше без них, зачем нам столько мигрантов. Пуст...Диаспоры порешают...

Жадность лгунов добивает Россию. Скрывать это больше невозможно

Жадность лгунов добивает Россию. Скрывать это больше невозможно

Главная тема с начала этого года – беспрецедентное количество коммунальных аварий, когда десятки тысяч семей оказались в своих квартирах без света, тепла и воды.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Видимо то, что сейчас творится в ЖКХ - ОЧЕНЬ кому-то нужно. Ведь в мутной воде легко рыбку ловить&quot;. Интерес , как я понимаю, здесь есть у всех : и у местных Администраций и у &quot;своего&quot; бизнеса. &quot;Контроль&quot; их деятельности ведется &quot;своей&quot; прокуратурой и иными &quot;своими&quot; уполномоченными органами.  И все что-то &quot;имеют&quot; от этого &quot;сотрудничества&quot;. Не обязательно деньгами. А встречными услугами и поддержкой. Одним словом, круговая порука на местном и региональном уровнях. А Москве на это глубоко плевать, если все &quot;местное&quot; и &quot;региональное&quot; своевременно &quot;заметают&quot;  под соответствующий коврик.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Он не хотел ничего менять перед выборами и? Все довольны?!
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8 час.
Андрей Павлов
Рынок, мать его, все порешает. Вот он и порешал. Мы живем в разных измерениях: бизнес и власть в одном, народ в другом. В их измерении нет мигрантов и не лопаются трубы зимой. В нашем все это есть. Отношение к нам из того измерения можно охарактеризовать фразой, приписываемой Марии-Антуанетте: &quot;Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные&quot;. Она плохо кончила.
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4 час.

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