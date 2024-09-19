Врачи установили строгий запрет для Ахеджаковой

Актрисе Лии Ахеджаковой запретили лежать. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 86-летней артистки диагностировали воспаление седалищного нерва — согласно рекомендациям медиков, занимать горизонтальное положение ей можно лишь во время сна.
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