Российский боец MMA Царукян победил экс-чемпиона Оливейру на турнире UFC 300

Боец смешанных единоборств (MMA) из России Арман Царукян победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильца Чарльза Оливейру на 300-м турнире на «Ти-Мобайл Арене»в Лас-Вегасе.
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