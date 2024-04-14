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Российский боец MMA Царукян победил экс-чемпиона Оливейру на турнире UFC 300

Российский боец MMA Царукян победил экс-чемпиона Оливейру на турнире UFC 300

Боец смешанных единоборств (MMA) из России Арман Царукян победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильца Чарльза Оливейру на 300-м турнире на «Ти-Мобайл Арене»в Лас-Вегасе.

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