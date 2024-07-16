⚡ Средства ПВО РФ уничтожили один украинский БПЛА над Черным морем около западного побережья Крыма этой ночью Минобороны России.
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⚡ Средства ПВО РФ уничтожили один украинский БПЛА над Черным морем около западного побережья Крыма этой ночью Минобороны России.