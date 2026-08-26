Педагог-психолог Васильева: ребёнка не стоит стыдить за нежелание идти в школу

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анна Васильева рассказала, почему ребёнок после каникул может не хотеть идти в школу и как на это реагировать родителям.
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