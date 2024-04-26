Владимир Ефимов: 147 учреждений образования построили в ТиНАО за 12 лет

Троицкий и Новомосковский административные округи присоединили к столице 12 лет назад. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с 2012 года там, в общей сложности, построили 147 образовательных учреждений: 48 общеобразовательных школ и 99 детских садов.