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Двухлетняя девочка умерла в одной из частных клиник Ульяновска

Двухлетняя девочка умерла в одной из частных клиник Ульяновска

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября, ФедералПресс. В Ульяновске возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в частной клинике.

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