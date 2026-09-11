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Как ИИ учится читать дата-рум за юриста: разбор исследования Harvey.ai о RLM-агентах для M&A due diligence

Harvey.ai (совместно с Baseten) опубликовали 8 сентября 2026 года исследование о том, как заставить ИИ-агентов проводить полный due diligence по сделкам M&A Авторский комментарий с приложением к российской практике.

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