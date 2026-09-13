Это удар. Страна ЕС поставила Украине ультиматум. В раде пришлось делать срочное заявление

Греция, один из европейских союзников Украины, неожиданно выставила Киеву условие для передачи ракет к американским комплексам Patriot.
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