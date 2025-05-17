Константинов предложил свой взгляд по украинскому вопросу, предположив смену курса Киева в будущем.Как полагает глава крымского парламента Владимир Константинов, Украина неизбежно вернётся к единению с Россией, радикально изменив свой политический курс в будущем.
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