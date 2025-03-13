«За последние годы Крым прошел огромный путь»

Реализация планов по развитию Азово-Черноморского региона, обозначенных Владимиром Путиным, откроет огромные перспективы для дальнейшего укрепления сотрудничества Крыма с Херсонской, Запорожской и другими областями юга России, заявил «Известиям» глава республики Сергей Аксенов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии