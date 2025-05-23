Двух бывших орловских полицейских осудили за взятку и драки

В Орловской области суд вынес приговор двум бывшим полицейским. Речь идёт о сотрудниках ОМВД России по Дмитровскому району, один из которых отделался «условкой», а второй отсидит в исправительной колонии общего режима.
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