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Фанаты «Лацио» раскритиковали исполнение новичком клуба Хюсаем антифашистского гимна

Фанаты «Лацио» раскритиковали исполнение новичком клуба Хюсаем антифашистского гимна

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале после перехода в римский клуб. 27-летний албанец исполнил песню Bella Ciao («Прощай, красавица»), которая использовалась итальянскими партизанами во время Второй мировой войны.

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