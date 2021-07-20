Фанаты «Лацио» раскритиковали исполнение новичком клуба Хюсаем антифашистского гимна

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай принял участие в традиционном ритуале после перехода в римский клуб. 27-летний албанец исполнил песню Bella Ciao («Прощай, красавица»), которая использовалась итальянскими партизанами во время Второй мировой войны.