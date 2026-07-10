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Татар-информ

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В Нурлате волонтеры восстанавливают трофейные дроны и отправляют их бойцам

В Нурлате волонтеры восстанавливают трофейные дроны и отправляют их бойцам

Фото предоставлено Лейсан Галиевой Волонтеры фонда «Все для Победы Нурлат» не только собирают и доставляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, но и дают вторую жизнь трофейным беспилотникам противника.

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