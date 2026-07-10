В Нурлате волонтеры восстанавливают трофейные дроны и отправляют их бойцам

Фото предоставлено Лейсан Галиевой Волонтеры фонда «Все для Победы Нурлат» не только собирают и доставляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, но и дают вторую жизнь трофейным беспилотникам противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии