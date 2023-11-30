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Последний зубр: скончался Генри Киссинджер

Последний зубр: скончался Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира, многолетний теневой кардинал американской политики скончался, успев отметить свой столетний юбилей и лишь немного не дотянув до 75-летия собственной политической деятельности.

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