Последний зубр: скончался Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира, многолетний теневой кардинал американской политики скончался, успев отметить свой столетний юбилей и лишь немного не дотянув до 75-летия собственной политической деятельности.
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