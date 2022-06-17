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ЦБ: ограничения на наличную валюту в России будут до тех пор, пока не снимут санкции

ЦБ: ограничения на наличную валюту в России будут до тех пор, пока не снимут санкции

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила о том, что до тех пор, пока будут действовать санкции, говорить о полном снятии ранее введенных ограничений на наличную валюту невозможно.

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