И все-таки сокол оказался воробышком Сокол на поверку оказался воробьем, карета М1А1 превратилась в тыкву, а май 2025 года в Киеве может оказаться очень схожим с маем 1945 года в Берлине.
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И все-таки сокол оказался воробышком Сокол на поверку оказался воробьем, карета М1А1 превратилась в тыкву, а май 2025 года в Киеве может оказаться очень схожим с маем 1945 года в Берлине.
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